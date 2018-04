Savona in lutto per la scomparsa di Stefania Spotorno, insegnante e scrittrice

Savona. Si terrà domani, venerdì 20 aprile, alle 15 nella chiesa di San Pietro in via Untoria il funerale di Stefania Spotorno, docente, sorella del celebre ortopedico primario del Santa Corona Lorenzo e figura di primo piano del mondo culturale della città e non solo.

Insegnante al liceo Grassi e Della Rovere di Savona, dopo la pensione si era dedicata alla scrittura dando alle stampe tre volumi: “Gambe che volevano correre”, “Dalla cintura di castità al tanga” e, in ultimo, “Il bravo terrorista”, che verrà presentato postumo a Roma e a Savona.

Nel 2011 era stata candidata nelle liste del Partito Socialista in consiglio comunale.

Di recente, un improvviso aggravamento del suo stato di salute l’aveva costretta al ricovero. Fino al decesso, avvenuto ieri mattina all’ospedale San Paolo di Savona.