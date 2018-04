Savona: le manifestazioni nel quartiere di Legino per il 25 Aprile

Mercoledì prossimo, come da tradizione, la sezione Anpi “Mario Rossello” di Legino, la SMS Fratellanza Leginese ed il Circolo ARCI Milleluci, con il patrocinio del Comune di Savona ed in collaborazione con i Comitati Provinciali ANPI e ARCI Savona, organizzano a Legino la manifestazione per celebrare i valori e gli ideali della Resistenza.

Ritrovo alle 8:45 presso la S.M.S. F. Leginese “Milleluci” di Via Chiabrera 4 per successivo corteo da piazza don Aragno fino alle Scuole del quartiere, deposizione e benedizione delle corone alle lapidi posizionate presso la Scuola primaria. Orazione commemorativa tenuta dalla capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio Comunale, Cristina Battaglia. Ritorno del corteo verso la SMS F. Leginese con conclusione della manifestazione. Sarà presente la Banda Sant’Ambrogio di Legino.

A partire dalle 12:30 Pranzo Partigiano a cura della SMS e del Circolo ARCI con il seguente menù: Fave, salame, tortino al formaggio; Lasagne al pesto al forno e penne alla puttanesca; Arrosto ripieno al prosciutto e scamorza; Mousse di ricotta con pezzi di cioccolato. Acqua e vino rosso. Contributo: € 15,00 iscritti ANPI e/o S.M.S. Leginese – € 18,00 non iscritti. Prenotazioni presso il bar sociale o telefonando al numero 019/860106. Seguirà Pomeriggio danzante con DJ Tommy (ingresso gratuito per i partecipanti al pranzo).