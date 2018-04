Savona, la diretta del consiglio comunale: all’ordine del giorno piazza delle Nazioni e Tpl

Savona. E’ iniziato alle 15 il terzo consiglio comunale di Savona del 2018. Tra i punti all’ordine del giorno l’affidamento in gestione del parco di piazza delle Nazioni, la riqualificazione del mercato civico ed una mozione urgente relativa a Tpl.

La diretta video del consiglio



L’ordine del giorno nel dettaglio:

INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 10 APRILE 2018 DAI GRUPPI CONSILIARI MOVIMENTO 5 STELLE E RETE A SINISTRA – SAVONA CHE VORREI, AD OGGETTO: “NOTIZIE CIRCA AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL PARCO DI PIAZZA DELLE NAZIONI”

INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 11 APRILE 2018 DAL GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD, RELATIVA A CRITICITA’ INERENTI IL LITORALE PROSPICIENTE LA VIA NIZZA A ZINOLA – TRATTO EX BAGNI LA PLAYA – SPIAGGIA LIBERA

INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 12 APRILE 2018 DAL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO, RELATIVA ALL’ESONERO DAL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE ELEMENTARI – TEMPO PIENO

INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 12 APRILE 2018 DAL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO, RELATIVA A SERVIZI PER LA BALNEAZIONE E LOCALE PUBBLICO PRESSO LA SPIAGGIA LIBERA DI ZINOLA

INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 12 APRILE 2018 DAL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO, RELATIVA A SERVIZI ALLE SPIAGGE LIBERE PER LA PROSSIMA STAGIONE ESTIVA

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA N. 1 DEL 5 FEBBRAIO 2018

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI – SERVIZIO PIANIFICAZIONE

RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DA DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO AD ATTIVITÀ PRODUTTIVA DI COMMERCIO ALL’INGROSSO SENZA ESECUZIONE DI OPERE, PRESSO L’ IMMOBILE SITO IN VIA AGLIETTO 25R, IN AGGIORNAMENTO AL PUC AI SENSI DELL’ART. 43 DELLA LEGGE REGIONALE 4.9.1997 N.36 E SMI.

ATTO DI ASSENSO AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012 N. 10 IN MATERIA DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) E ADOZIONE DELL’AGGIORNAMENTO AL PUC, CORRELATO AL PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 43, COMMA 5, DELLA LR 36/1997 E SMI

PROGRAMMAZIONE PER UNA RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO MERCATO CIVICO DI VIA PIETRO GIURIA

PRESA D’ATTO DI MODIFICHE STATUTARIE CONCERNENTI LA SOCIETA’ PARTECIPATA FILSE S.P.A. – AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI PATTI PARASOCIALI

RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 50 DEL 21 MARZO 2018, AD OGGETTO “SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE”

MOZIONE PRESENTATA IN DATA 3 GENNAIO 2018 DAI CONSIGLIERI SILVIO ROSSI, ALDA DALLAGLIO, SIMONA SACCONE TINELLI, EMILIANO MARTINO E YULIYA SPIVAK, AD OGGETTO: “INIZIATIVE A TUTELA DELL’IGIENE E DEL DECORO URBANO”

MOZIONE PRESENTATA IN DATA 20 FEBBRAIO 2018 DAL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO, AD OGGETTO: “INQUINAMENTO DA TRAFFICO MARITTIMO”

MOZIONE PRESENTATA IN DATA 28 FEBBRAIO 2018 DAL GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD, AD OGGETTO: “UNITA’ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRIVATE EXTRALBERGHIERE”

MOZIONE URGENTE PRESENTATA IN DATA 13 MARZO 2018 DAI GRUPPI CONSILIARI “RETE A SINISTRA – SAVONA CHE VORREI”, “NOI PER SAVONA” E “MOVIMENTO 5 STELLE”, AD OGGETTO: “TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”

MOZIONE PRESENTATA IN DATA 12 APRILE 2018 DAL GRUPPO CONSILIARE PD, RELATIVA A RICHIESTA AD ATA DI RIAPRIRE IL PARCHEGGIO COMPRESO TRA VIA SERVETTAZ E VIA CHERUBINI

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 28 MARZO 2018 DAL GRUPPO CONSILIARE “LISTA CIVICA 2.0 UNITI PER SAVONA CAPRIOGLIO SINDACO”, IN RIFERIMENTO AI TRAGICI FATTI DEL 1978

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 10 APRILE 2018 DAL GRUPPO CONSILIARE “LISTA CIVICA 2.0 UNITI PER SAVONA CAPRIOGLIO SINDACO”, IN MERITO A: ZONE DELLA CITTA’ CHE ABBISOGNANO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE – RISTRUTTURAZIONE – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – ARREDI URBANI ZONA FRONTE MARE DI PONENTE

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 28 MARZO 2018 DAL GRUPPO CONSILIARE “LISTA CIVICA 2.0 UNITI PER SAVONA CAPRIOGLIO SINDACO”, RELATIVO A: VIABILITA’ QUARTIERI – CREAZIONE NUOVI MODI DI AGGREGAZIONE – LEGAME INTERGENERAZIONALE TRA ANZIANI E BAMBINI