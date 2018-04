Savona. “Se fossi un crocierista, come mi potrei muovere a Savona?”. E’ questa la domanda a cui risponde la “App dei Crocieristi”, il progetto dedicato al turismo elaborato dagli studenti della classe 5B del liceo scientifico Grassi di Savona nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.

In sinergia con il Comune di Savona (nel ruolo di tutor) e l’Autorità Portuale, i ragazzi hanno elaborato una app per smartphone e tablet contenente audio-guide ed itinerari turistici (arricchiti da mappe e testi) seguendo i quali i passeggeri delle navi sbarcate al terminal crociere, ma non solo, potranno andare alla scoperta della città della Torretta in tutta tranquillità.

L’app, in italiano ed inglese, è stata elaborata dagli studenti in ogni dettaglio: dalla stesura dei testi alla creazione dei contenuti multimediali, dalla definizione dei percorsi alla “scrittura” del programma.

Per poter svolgere il loro lavoro, i ragazzi hanno visitato le navi di Costa Crociere. Il loro viaggio di istruzione annuale è stato proprio una crociera.

Durante la presentazione dell’app, avvenuta questa mattina nella Sala Rossa di Palazzo Sisto, l’assessore Ileana Romagnoli ha sottolineato come questo sia “un ottimo esempio di alternanza scuola-lavoro”. Leonardo Picozzi, referente dell’Autorità Portuale che ha guidato i ragazzi nel progetto, ha aggiunto che “i ragazzi hanno lavorato molto bene insieme. Questa iniziativa ha fatto emergere in maniera molto netta le loro competenze e pecualiarità. Si è trattato di una buona occasione per mostrare le attività portate avanti dal nostro istituto”.

Alla presentazione ha partecipato “a sorpresa” anche il sindaco Ilaria Caprioglio.