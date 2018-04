Savona, guasto informatico “blocca” il laboratorio di analisi di Asl2

Savona. E’ stato prontamente eliminato il blocco informatico che questa mattina ha interessato del servizio accettazione campioni biologici destinati al laboratorio analisi di Asl2 a Savona.

I tecnici dell’Azienda Sanitaria e della società convenzionata che gestisce questa parte del sistema informatico si sono prontamente attivati e alle 11.30 il blocco è stato risolto.

I pazienti in accesso diretto di stamattina che non hanno potuto effettuare le analisi e le persone per le quali non si è riuscito a processare i campioni sono già state avvisate e verranno richiamati già domattina per completare le operazioni di accettazione ed eseguire le analisi richieste.