Savona, fermato con 5 dosi di cocaina in piazza Bologna: arrestato

Savona. Da qualche giorno lo tenevano d’occhio sospettando che potesse essere coinvolto in un giro di spaccio di cocaina. Quando ieri pomeriggio lo hanno visto avvicinarsi in maniera sospetta ad un’altra persona nella zona di piazza Bologna, nel quartiere Villapiana di Savona, i carabinieri sono quindi intervenuti per bloccare un cittadino albanese, Fatos Llaha, 30 anni, ed effettivamente lo hanno trovato in possesso di cinque dosi di cocaina.

A quel punto gli uomini dell’Arma (ad entrare in azione sono stati i militari del nucleo operativo di Arenzano) hanno fatto scattare anche una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, in via Solari, dove sono saltate fuori altre 10 dosi di polvere bianca, oltre ad un bilancino di precisione, materiale idoneo al confezionamento delle dosi ed anche 100 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

Di conseguenza per Llaha, che tra l’altro era irregolare in Italia, sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di droga. Dopo una notte in camera di sicurezza, questa mattina l’albanese è stato processato per direttissima in tribunale a Savona.

Il suo arresto è stato convalidato dal giudice e poi lo straniero, che era assistito dall’avvocato Andrea Morando, ha patteggiato un anno e sei mesi di reclusione e 1200 euro di multa, pena che è stata sostituita con l’espulsione dal territorio italiano.