Savona, due gatti cercano casa

Savona. Doppio appello del cuore della Protezione Animali savonese per trovare un padrone per due gatti adulti sterilizzati, un maschio ed una femmina, molto affettuosi ed abituati a vivere in appartamento.

“Per gravi motivi famigliari degli attuali proprietari è necessario trovare loro una nuova famiglia che li accolga ed alla quale sicuramente contraccambieranno grande amore” spiegano dall’associazione animalista.

Chi fosse interessato ad adottarli può contattare la signora Carla al numero 373 7139460.