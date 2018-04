Savona. La Capitaneria di Porto di Savona ha diffuso questa mattina una chiamata urgente di imbarco per un marinaio che sarà impiegato per due mesi sulla “Redeemer”, diretta in Algeria. Abilitata alla navigazione internazionale entro le 20 miglia dalla costa, è utilizzata per il trasporto e posa di materiale per lavori marittimi e macchinari per il recupero di sostanze oleose dal mare (sistema antinquinamento). Lunga 43 metri e larga 15, è equipaggiata con una gru della portata di circa 50 t.

Per partecipare è necessario essere in possesso del Certificato IMO Regola STCW H/5. L’imbarco avverrà nel porto dell’isola del Giglio (GR), a partire dal 30 aprile, con contratto a tempo determinato di due mesi: a metà giugno avverrà il trasferimento nel porto di Ghazaouet (Algeria). Il contratto applicato sarà quello collettivo dei marittimi imbarcati su navi di TSL compresa tra 151 e 3000 TPL per un periodo di 3 mesi.

Gli interessati dovranno presentarsi nella sede della Capitaneria di Porto savonese il 27 aprile alle ore 14.