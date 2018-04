Savona, in casa ha 14 dosi di cocaina: 63enne patteggia

Savona. Un anno di reclusione e mille euro di multa. E’ la pena patteggiata questa mattina al termine del giudizio per direttissima da Michele Loi, il sessantatreenne arrestato ieri mattina dai carabinieri della compagnia di Savona che lo avevano trovato in possesso di 14 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 6,4 grammi.

Al termine del processo l’uomo è tornato libero, ma con l’obbligo di presentazione quotidiano davanti ai carabinieri. L’arresto di Loi aveva preso le mosse da un’attività di monitoraggio dei militari che, da qualche giorno, avevano notato uno strano viavai intorno ad un appartamento di via Giuria, in pieno centro cittadino, e sospettavano che potesse essere coinvolto in un’attività di spaccio.

Sospetti che si sono rivelati fondati ieri mattina quando i militari hanno deciso di entrare in azione e, durante una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, hanno trovato appunto quattordici dosi di polvere bianca, oltre ad un bilancino di precisione, materiale idoneo al confezionamento delle dosi ed anche dei contanti ritenuti provento dell’attività illecita. A quel punto, in accordo con il pubblico ministero di turno Elisa Milocco, per Michele Loi, che risulta essere disoccupato, erano scattate le manette per detenzione di droga.

Dopo una notte nelle camere di sicurezza del Comando dei carabinieri di via Mentana, questa mattina, è stato quindi processato per direttissima in tribunale.