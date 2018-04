Savona, cadono calcinacci dal viadotto ferroviario: via Cilea chiusa al transito

Savona. A causa della caduta di alcuni calcinacci dal viadotto ferroviario che sovrasta via Cilea a Savona la strada è stata chiusa in entrambi i sensi al traffico veicolare (ma anche al passaggio dei pedoni) in tutto il tratto compreso tra via Stalingrado e corso Vittorio Veneto.

La chiusura è stata disposta in via precauzionale e per motivi di sicurezza dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco. La polizia locale di Savona ha provveduto a transennare l’area e segnalare l’apposita segnaletica.

Del problema è stata informata Rfi che è proprietaria del viadotto. Per il momento non è possibile fare previsioni sulla riapertura della strada che, presumibilmente, non potrà avvenire prima del 2 maggio.