Savona. Saranno state forse le temperature elevate di questi giorni o magari il desiderio di “festeggiare” il primo ponte vacanziero, quello del 25 aprile, a spingere una famiglia di cinghiali ad andare a fare il bagno alla foce del torrente Letimbro.

Il fenomeno si ripete ormai puntualmente ogni anno, e sta diventando ricorrente. Oggi una famiglia di ungulati, comprendente anche tre cuccioli, ha deciso di discendere il corso d’acqua fino a spingersi a pochi passi dalla spiaggia, dalla quale alcuni bagnanti hanno assistito alla scena non senza una certa curiosità mista a preoccupazione.

Mentre alcuni componenti del branco annusavano incuriositi il terreno, evidentemente in cerca di qualcosa di buono da mangiare, altri hanno preferito concedersi una “ciumba” nella pozza d’acqua che si trova alla foce del fiume. Insieme agli adulti c’erano come detto anche alcuni cuccioli, come se si trattasse di una vera e propria vacanza di famiglia.