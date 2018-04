Savona, al via un corso per aspiranti guardie ecozoofile e ambientali

Savona. Laboratorio Verde Savona, con il supporto di FareAmbiente Movimento Ecologista Europeo, organizza un corso di formazione per aspiranti volontari guardie ecozoofile.

Il corso inizierà sabato 9 giugno e prevede la formazione teorica e pratica di base per guardie ecozoofile volontarie. Avrà la durata di 90 ore.

Il numero di allievi andrà da un minimo di 10 ad un massimo di 30. Al termina sarà rilasciato un attestato di frequenza.

I requisiti richiesti sono la maggiore età ed il tesseramento FareAmbiente. La quota di iscrizione: è pari a 60 euro e comprende: tessera FareAmbiente Movimento Ecologista Europeo, assicurazione, materiale didattico.

I moduli professionalizzanti saranno: Legislazione Ambientale; Tecniche di polizia giudiziaria, amministrativa e ambientale; Norme procedurali penali applicate alla normativa ambientale; Normativa Comunitaria e Internazionale a tutela dell’ambiente; Nozioni di primo soccorso e norme comportamentali di auto protezione; Protezione Civile; Il pubblico Ufficiale; L’accertamento dei reati; Leggi sanitarie in materia di protezione durante il trasporto e il tratt.amento degli animali in genere; Le nuove norme ambientali, Reati e danni ambientali, Trasporto e trattamento dei rifiuti

Le guardie ecozoofile sono guardie nominate dal Prefetto e/o dalla Provincia e pertanto “devono assicurare con una costante vigilanza la difesa delle acque, dell’atmosfera, del suolo e del sottosuolo nonché dei terreni agroforestali dall’inquinamento, onde eliminare o ridurre i fattori di squilibrio o di degrado ambientale”. E ancora “il compito degli addetti a tale funzione non deve limitarsi al solo accertamento alla repressione degli illeciti in materia di caccia ma deve estendersi ad una sorveglianza generale in relazione alla tutela dell’ambiente, della fauna e delle coltivazioni agricole”, ovvero su tutte le “norme relative alla protezione degli animali in genere e senza limitazioni di sorta”.

Recitano così alcune delle più importanti leggi che individuano e delineano i compiti di vigilanza delle guardie giurate ecozoofile.

La guardia giurata ecozoofila è pubblico ufficiale poiché svolge funzioni di esclusivo interesse pubblico (ambiente, tutela della fauna selvatica e degli animali, eccetera).

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al 3927924605 o scrivere una mail a laboratorioverdesavona@guardiefareambiente.it.