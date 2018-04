Savona, al Teatro Sacco la premiazione di “Un poster per la pace”

Savona. Giovedì 3 maggio a partire dalle 16 nella splendida cornice dell’Antico “Teatro Sacco” di Savona in via Quarda Superiore avranno luogo le premiazioni dei vincitori dei concorsi scolastici banditi dal Lions Club Savona Torretta e rivolti agli studenti savonesi. In particolare saranno premiati gli studenti delle scuole secondarie di primo grado che hanno partecipato con i loro disegni alla 31^ edizione del concorso internazionale “Un poster per la pace”.

Nell’occasione sarà possibile celebrare ed ammirare il risultato dell’impegno e della creatività dei nostri giovani in quanto durante la cerimonia le opere saranno esposte nella Sala del Teatro e proiettate su un maxischermo.

Anche quest’anno la partecipazione è stata quanto mai nutrita e la commissione giudicante ha selezionato i 32 lavori premiati tra più di 500 poster realizzati dagli studenti.

A seguire in serata il Savona Torretta dedicherà un intero meeting ai numerosi service rivolti ai giovani e sponsorizzati dal club; un momento conviviale che, sulla scorta del successo degli anni scorsi, promette di riservare emozioni, riflessioni e spunti per le prossime iniziative già in cantiere.

L’appuntamento è previsto alle 20 presso il ristorante Madonna del Monte e nel corso della serata sarà dato ampio spazio soprattutto ai partecipanti al concorso “Campi e Scambi Giovanili” che quest’anno era rivolto alle classi quarte dei licei di Savona. I vincitori avranno la possibilità di trascorrere un piacevole soggiorno di due settimane in una nazione europea. Interverranno con le loro testimonianze anche gli studenti vincitori della passata edizione che durante la scorsa estate sono stati ospiti dei soci Lions di Germania e Romania.

All’evento parteciperanno i dirigenti scolastici e i docenti coinvolti nelle iniziative, gli studenti vincitori e i loro familiari, nonché numerose autorità pubbliche e lionistiche.