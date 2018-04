Savona, al Palacrociere la festa per il 166° anniversario della Fondazione della polizia

Savona. Sarà festeggiato domani, a partire dalle 10.30, al Terminal Crociere di Savona, il 166° Anniversario della Fondazione della polizia di Stato.

Un “Picchetto in Armi” renderà gli onori previsti dal cerimoniale ed alla presenza del Prefetto della Provincia di Savona e delle massime autorità civili e militari, verrà data lettura dei messaggi ufficiali del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia.

A prendere la parola sarà poi il Questore della Provincia di Savona Attilio Ingrassia che, dopo il suo discorso, consegnerà i riconoscimenti per meriti di servizio ai poliziotti che si sono particolarmente distinti in operazioni di polizia giudiziaria ed in attività di soccorso.