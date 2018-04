Savona, al liceo Chiabrera torna il “Progetto Martina”

Savona. Sotto l’egida del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in collaborazione con il Multidistretto Italy Lions Clubs, il Lions Club Priamar Savona presenta il “Progetto Martina: parliamo ai giovani di tumori”, ispirato all’eredità morale di Martina, una ragazza deceduta a causa di un tumore mammario, che nel suo testamento aveva lasciato scritto: “I giovani vengano educati ad aver maggior cura della propria salute. Certe malattie posso avere conseguenze pesanti”.

Il progetto è da anni condotto da medici Lions tra migliaia di studenti di scuole superiori, rivolto agli studenti delle istituzioni scolastiche superiori di secondo grado (classi terze e quarte di tutto il territorio italiano) ha l’obiettivo di fornire conoscenza per la prevenzione e la diagnosi precoce e le strategie di lotta ai tumori più frequenti tra i giovani e a quelli, che, manifestandosi in età adulta a seguito di esposizione continuata sin dall’età giovanile a fattori di rischio (fumo, alcool, rapporti sessuali occasionali non protetti, ecc.) possono esser evitati mediante stili di vita appropriati; nel contempo stimolare i giovani ad impegnarsi di persona.

Oggi 12 aprile 2018 alle 9 si svolgerà per il sesto anno consecutivo presso il liceo classico e linguistico Chiabrera a cura del Lion Club Savona Priamar nelle persone del dottor Alberto Macciò (relatore) coadiuvato dalla socia e professoressa liceale Lia Ciciliot, dai soci e dal presidente in carica Luigi Ferracane il “Progetto Martina lezioni contro il silenzio”. Come per le precedenti edizioni coinvolgerà circa 250 studenti del quarto anno di liceo classico e linguistico Chiabrera e del liceo artistico Martini.

Questo importante progetto nazionale, portato avanti con successo dal Lion Club Savona Priamar, per la sua valenza educativa, è entrato a far parte stabilmente del Progetto Benessere dell’istituto Chiabrera Martini.