Aggressione con coltello a Savona: 35enne arrestato per tentato omicidio

Savona. Un vero e proprio agguato in strada: un 35enne albanese, che non si rassegnava alla fine della relazione con la sua ex moglie, ha preso un coltello da cucina e ha aggredito un connazionale che è rimasto ferito in maniera non grave all’altezza del collo. E’ successo questa mattina a Savona, in via Solari, con l’intervento dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona in collaborazione con quelli della Stazione di Savona.

Il 35enne è stato fermato e bloccato dai militari che lo hanno arrestato per il reato di tentato omicidio. L’uomo era già conosciuto dalle forze dell’ordine per vari precedenti.

Solo il rapido intervento dei carabinieri ha consentito di evitare il peggio, con il 35enne, in preda ad un raptus di gelosia, pronto a colpire ancora un amico della sua ex moglie. La persona aggredita è stata soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso, tuttavia si è trattato solo di un colpo di striscio, che poteva, però, essere fatale.

Secondo quanto appreso da tempo la relazione tra l’arrestato e la sua ex moglie era finita ed è in corso la separazione: l’albanese ferito si trovava assieme alla donna e ad altri amici per aiutarla a portare via le ultime cose dall’abitazione di via Solari, quando è stato aggredito dal 35enne che si è scagliato contro di lui con il coltello, ma i militari sono stati prontamente allertati intervenendo in tempo.

L’uomo arrestato dai carabinieri si trova ora presso la caserma di Savona: una volta ultimati gli atti di rito verrà trasferito presso il carcere di Genova Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria: deve rispondere dell’accusa di tentato omicidio.