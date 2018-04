Sanità in lutto: si è spento il sorriso dell’infermiera Laura Menzaghi

Savona. Lutto nel mondo della sanità savonese per la scomparsa di Laura Menzaghi, 49 anni, che lavorava come infermiera nel dipartimento di salute mentale e, negli ultimi anni, nel centro diurno per adolescenti Villa Frascaroli. La donna, che abitava a Feglino, si è spenta questa mattina.

Commosso il ricordo del direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Carlo Vittorio Valenti: “Noi tutti, noi colleghi assieme ai ragazzi ed alle ragazze di Villa Frascaroli, siamo stati fortunati ad averla conosciuta, ad aver lavorato con lei, ad essere stati curati da lei. E’ venuta al centro diurno fino a pochi giorni fa, mentre la malattia le esplodeva dentro, ed aveva sempre quel suo sorriso, grande e biondo come un abbraccio”.

“E’ riuscita a non smarrirsi di fronte al vuoto, ad avere una forza ed una vitalità più grande delle nostre paure. Noi tutti viviamo di relazioni, curiamo con le relazioni e Laura ci ha insegnato quanto grande e forte può essere una persona, soprattutto quando ci si sente fragili, angosciati, senza più tempo per vivere. Davvero siamo stati fortunati ad averti incontrata, Laura, e lunedì veniamo, tutti noi, ad abbracciarti a Feglino. Ancora una volta” aggiunge il dottor Valenti.

“Tutta l’Asl 2 Savonese si unisce al lutto dei colleghi” concludono dall’azienda sanitaria.