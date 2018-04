Salvamento, campionati regionali: Amatori Savona, Millesimo e Cairo rispondono presente

Savona. Si sono svolti alla piscina Sciorba di Genova i campionati regionali primaverili di nuoto per salvamento, per le categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores. Al via centinaia di atleti in rappresentanza di tutte le società liguri.

Il programma era quello internazionale con sei prove individuali (ostacoli, trasporto manichino, percorso misto, manichino con pinne, manichino pinne e torpedo, superlifesaving) e tre staffette (4×50 ostacoli, 4×25 manichino e 4×50 mista).

Sono caduti molti primati personali e si sono particolarmente distinti gli atleti dell’Amatori Nuoto Savona, dello Sporting Club Millesimo e della Rari Nantes Cairo.

Sugli scudi nel Nuoto con ostacoli Elisa Pezzoli, Luca Bronzi e Bianca Meucci (Amatori Nuoto Savona) e le staffette con ostacoli di Millesimo (Buland, Giribone, Cascio, Bagnasco) ed Amatori (Sassari, Meucci, Guglielmi, Bazzoli). Nel percorso misto sul podio Simone Mirenghi, Sayda Sassari, Agnese Sanfilippo (Amatori) e Jessica Boazzo (Sporting Club Millesimo).

Nel Manichino pinne e torpedo ottime prove di Jessica Boazzo, Claudia Bagnasco, Loredana Bertuzzo (Millesimo), Cristina Lunelli (Cairo) e Simone Mirenghi con la compagna di colori Beatrice Bazzoli (Amatori).

Nel Trasporto manichino oro per Luca Bronzi (Amatori) e sul podio anche Flavio Martini e Cristina Lunelli (Cairo) con Robin Pregliasco (Millesimo).

Nelle Staffette manichino ottime prove degli atleti del Millesimo (Bertuzzo, Gallo, Parodi, Akhiad) e dell’Amatori (Revello, Sanfilippo, La Porta, Guglielmi).

Nella spettacolare prova del Superlifesaver brillano Claudia Bagnasco (Millesimo) e Beatrice Bazzoli che conquistano l’oro. Sul podio anche Sayda Sassari (Amatori).

Staffette miste con le società savonesi protagoniste nelle categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti.

Notevoli i progressi dimostrati che fanno ben sperare per i prossimi appuntamenti a livello nazionale.