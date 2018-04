Savona. La fase provinciale di Savona del Torneo Ravano-Coppa Mantovani inerente il rugby ha portato in campo alla Fontanassa circa duecento ragazzi; al termine del torneo la squadra A della scuola De Amicis è stata premiata campione provinciale ed ha ricevuto il riconoscimento dalle mani di Diego Dominguez, per anni capitano della Nazionale italiana ed ancora oggi maggior marcatore di sempre in maglia azzurra.

Il programma è stato aperto dal saluto di Paolo Ricchebono, organizzatore delle attività rugbystiche del Ravano, che ha poi passato il testimone ad Ulisse Becher, organizzatore della fase provinciale; il via alle gare con l’assessore allo sport di Savona, Maurizio Scaramuzza, che ha condiviso una mattina di gioco e divertimento con genitori, maestre e alunni.

Quattro campi di gara sempre in attività in parallelo, un turbinare di maglie colorate sempre in movimento, in partita e fuori, attività non stop dalle 9,30 del mattino fino alle 13,30. Una vera festa del rugby, terminata, come da tradizione, con l’immancabile terzo tempo che ha coinvolto tutti i ragazzi (e non pochi genitori). Presenti 16 squadre, in rappresentanza delle scuole Colombo (5 squadre), De Amicis, Mameli e Mazzini (3 squadre ciascuna) e Varazze Capoluogo (2 squadre).

Quest’anno è tornata sul gradino più alto della classifica provinciale la squadra De Amicis A, che ha superato in finale la Mameli A; terzo gradino per Varazze A, seguita da Mazzini A.

De Amicis e Mameli, oltre a conquistare i primi due gradini del podio, hanno staccato il biglietto per la fase finale del Torneo Ravano che verrà disputata dal 14 al 24 maggio alla Fiera di Genova.

È stata grande la sorpresa per la presenza alla Fontanassa di Diego Dominguez, per anni compagno di club di Ricchebono nel massimo campionato di rugby. Il rugby è fatto così: Dominguez si trovava a Nizza, in viaggio verso Milano; ha sentito per telefono Ricchebono e, non appena saputo cosa si stava facendo a Savona, ha deciso di passare per vedere, restando quanto mai sorpreso per una festa così ben riuscita, alla quale ha deciso di partecipare attraverso le premiazioni.

Nelle foto: Diego Dominguez premia la squadra De Amicis A; Diego Dominguez con Dario Ermellino; il tifo sulle tribune.