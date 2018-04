Rocciatore ferito ad Orco Feglino, soccorso con l’elicottero

Orco Feglino. E’ ancora in corso in questi minuti l’intervento di soccorso per un rocciatore tedesco rimasto ferito dopo una caduta avvenuta ad Orco Feglino, nell’entroterra finalese. Resta ancora da appurare i motivi dell’infortunio, tuttavia pare che l’uomo abbia computo un volo di diversi metri prima di cadere al suolo. L’episodio si è verificato intorno alle 14:00 di oggi: l’allarme è stato dato dagli altri escursionisti connazionali che erano con lui per l’arrampicata.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Verde di Finalborgo, dell’automedica del 118 e dei vigili del fuoco, oltre che personale del soccorso alpino.

Il rocciatore è stato raggiunto e soccorso, in attesa del trasporto presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: è stato allertato anche l’elicottero considerata la zona impervia dell’intervento.

Stando alle prime informazioni pare che il rocciatore abbia riportato una sospetta frattura di una gamba e altre ferite sul resto del corpo: nel complesso le sue condizioni non sono giudicate gravi.

Ecco la diretta dell’intervento di soccorso: