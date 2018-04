Arnasco. Un proiettile da mortaio risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato scoperto questa mattina nel comune di Arnasco, nell’entroterra albenganese. Il ritrovamento è avvenuto lungo un sentieri in località Colla Bassa. E’ stato un cittadino, durante una camminata, a fare la scoperta e ad allertare subito i carabinieri per la presenza dello “strano oggetto”.

Immediato, quindi, è scattato l’allarme con l’arrivo sul posto dei militari che hanno transennato la zona, ora inaccessibile in attesa delle verifiche e dell’intervento degli artificieri.

Ad ora, a titolo precauzionale, tutta l’area è stata circoscritta ed inibita al passaggio di persone. Fortunatamente, nelle vicinanze, non si trovano case o abitazioni isolate.

Secondo quanto appreso, gli artificieri, dopo aver messo in sicurezza la zona, trasporteranno l’ordigno in alta quota per poi farlo brillare in un prato a centinaia di metri dalle prime abitazioni, seguendo la procedura standard prevista in questi casi.