Savona. Dopo il grande consenso riscosso con la prima stagione che si è conclusa nel dicembre scorso con una puntata che ha superato i 5 milioni di telespettatori, è pronto il ritorno sul piccolo schermo di Rosy Abate e dell’omonima serie tv nata come “spin-off” della fortunata fiction “Squadra Antimafia”.

Nelle cinque puntate andate in onda su Canale 5 lo scorso autunno, gran parte delle scene e delle riprese erano state girate in diverse località del savonese nell’ottobre-novembre 2016: a Noli, a Finale, a Loano, Pietra Ligure e a Savona.

Ora è pronta una seconda serie: l’annuncio è stato dato dalla stessa attrice Giulia Michelini. Il copione della seconda stagione dello spin-off è pronto: “Sono qui con Rosy Abate e vi volevo dire che… stiamo lavorando per voi” ha detto, con video diffuso sui social che mostra proprio l’attrice sventolare la nuova sceneggiatura della serie.

Una bella notizia per i tanti fans e ammiratori della fiction campione di ascolti. Lo spin off della serie nata da Squadra Antimafia, “Rosy Abate – La serie”, è stato creato inizialmente per 5 episodi. Ora è pronta una seconda parte: insomma le voci e le indiscrezioni circolate nei mesi e nelle settimane scorse hanno trovato conferma. E una conferma, oltre che dalla stessa attrice, arriva anche da uno degli autori, Mizio Curcio.

Resta un solo dubbio: la “mafiosa” più famosa d’Italia tornerà o no nella riviera savonese?

