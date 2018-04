I risultati della quinta tappa regionale di nuoto CSI a La Spezia

Domenica 15 aprile si è tenuta a La Spezia la quinta tappa del circuito regionale di nuoto CSI, l’ultima gara per raccogliere punti necessari alla classificazione per il campionato nazionale.

Quattro le squadre del ponente savonese; l’Amatori Nuoto Savona con 21 atleti, il Doria Nuoto Loano con 3 atlete, il Gesco Alassio con 27 atleti e la Rari Nantes Savona con 18 atleti. Tra le altre squadre hanno partecipato anche il Bordighera Nuoto, lo Spezia Nuoto, il Matuziana e l’Aquarium Vallescrivia.

Per il Doria Nuoto Loano i risultati sono i seguenti:

Bruzzone Veronica (JUNIORES), terzo posto nei 50 metri rana;

Chindamo Giulia (SENIORES), primo posto nei 50 metri dorso e primo posto nei 100 metri misti:

Porcari Silvia (SENIORES), secondo posto nei 50 metri dorso e secondo posto nei 100 metri stile.

Per il Gesco Nuoto Alassio, invece, ecco i risultati:

Buttaci Andrea (ES C), terzo posto nei 50 metri dorso e secondo posto nei 50 metri stile

Buttaci Matteo (ES C), primo posto nei 50 metri rana

Grollero Viola (ES C) primo posto nei 50 metri stile

Breweer Sofia (ES C), secondo posto nei 25 metri dorso e secondo posto nei 25 metri stile

Vota Beatrice (ES B), primo posto nei 50 metri dorso e primo posto nei 50 metri stile

Ballauri Anna (ES B), secondo posto nei 50 metri dorso e secondo posto nei 50 metri stile

Cappellin Arturo (ES B), terzo posto nei 50 metri dorso

Cornelli Federico (ES B), primo posto nei 50 metri rana e secondo posto nei 100 metri rana

Rinaldi Cloe (ES A), primo posto nei 50 metri dorso e secondo posto nei 50 metri stile

Alfano Anna (ES A), terzo posto nei 50 metri dorso

Scosceria Lisa (ES A), terzo posto nei 50 metri stile

Ballauri Pietro (ES A), secondo posto nei 50 metri dorso

Amerio Mattia (ES A), primo posto nei 50 metri rana e primo posto nei 50 metri stile

Canobbio Odulia (RAGAZZE), secondo posto nei 50 metri dorso

Zuffinetti Martina (JUNIORES), secondo posto nei 50 metri dorso e secondo posto nei 50 metri stile

Garelli Luana (JUNIORES), primo posto nei 50 metri rana e primo posto nei 100 metri rana

Per l’Amatori Nuoto Savona, ecco i risultati:

Melegari Micol (ES B), terzo posto nei 50 metri dorso e terzo posto nei 50 metri stile

Giannetto Luca (ES B), primo posto nei 50 metri dorso e primo posto nei 100 metri dorso

Sapia Lorenzo (ES B), secondo posto nei 50 metri dorso

Peri Jacopo (ES B), secondo posto nei 50 metri delfino e terzo posto nei 100 metri stile

Gasco Gabriele (ES B), primo posto nei 50 metri stile e secondo posto nei 100 metri stile

Bruzzone Matilde (ES A), primo posto nei 100 metri misto

Patanè Alice (ES A), primo posto nei 100 metri dorso

Chiesa Massimiliano (ES A), secondo posto nei 100 metri stile

Pinassi Pietro (RAGAZZI), secondo posto nei 50 metri delfino e primo posto nei 100 metri misto

Lelli Martina (RAGAZZE), secondo posto nei 100 metri misti

Giannetto Matteo (RAGAZZI), terzo posto nei 50 metri rana e primo posto nei 100 metri rana

Carrega Davide (RAGAZZI), primo posto nei 50 metri stile e terzo posto nei 50 metri stile

Baglietto Carola (RAGAZZE), terzo posto nei 100 metri stile

Bruzzone Lucrezia (JUNIORES), primo posto nei 50 metri stile e primo posto nei 100 metri stile

Per la Rari Nantes Savona, ecco i risultati:

Di Silvestro Gabriele (ES B), secondo posto nei 50 metri rana e terzo posto nei 50 metri stile

Ottonello Vinicio (ES B), terzo posto nei 50 metri rana

Gashi Martina (ES A), primo posto nei 50 metri rana

Atzori Marta (ES A), secondo posto nei 50 metri rana

Delfino Matteo (RAGAZZI), primo posto nei 50 metri dorso

Grosso Ginevra (RAGAZZE), secondo posto nei 50 metri rana

Bonifaccino Alessio (RAGAZZI), primo posto nei 50 metri rana e secondo posto nei 100 metri rana

Roascio Alessandro (RAGAZZI), secondo posto nei 50 metri rana e terzo posto nei 50 metri stile

Buttiglieri Michela (RAGAZZE), primo posto nei 100 metri misto

Fabbro Giada (JUNIORES), primo posto nei 50 metri delfino

Siri Gaia (JUNIORES), secondo posto nei 50 metri delfino

Lin Baidang (JUNIORES), primo posto nei 50 metri delfino e primo posto nei 100 metri misto

De Paoli Matteo (CADETTI), primo posto nei 50 metri dorso e primo posto nei 100 metri dorso

De Paoli Eleonora (CADETTE), primo posto nei 50 metri delfino e secondo posto nei 100 metri misto