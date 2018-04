Riqualificazione dell’ex Mattatoio di Alassio, l’associazione “U Massatoiu”: “Un sogno che comincia ad avverarsi”

Alassio. Sono soddisfatti i rappresentati dell’associazione “u Massatoiu” di Alassio che, mercoledì sera, nel salone di San Giovanni, hanno preso parte alla presentazione del progetto esecutivo di riqualificazione del complesso dell’ex mattatoio e alla comunicazione dell’avvenuta scelta della ditta che eseguirà l’opera, la Edilvetta.

“Per noi, – hanno fatto sapere dall’associazione, – questo momento rappresenta la fine di un percorso burocratico lungo e faticoso, durante il quale, con determinazione e costanza, abbiamo affiancato e stimolato l’Amministrazione a realizzare il sogno della rinascita del quartiere della Fenarina, abbandonato e degradato da troppo tempo. Speriamo, perché tutto dimostra che questo sogno stia cominciando ad avverarsi, che non si incontri qualche intoppo politico/burocratico che potrebbe rovinare un’ iniziativa nata con lo scopo di inventare qualcosa di diverso, di originale, per migliorare il nostro rione, favorirne lo sviluppo socio economico con la creazione di nuovi posti di lavoro non solo in centro”.

“Ci auguriamo anche di riuscire a contagiare i cittadini e le associazioni di altri quartieri e convincerli ad osare per ottenere di più ed esortarli ad ignorare gli eterni scettici, le malelingue guidate, i ‘gufi’ dai pensieri sempre negativi e quelli che alzando le spalle ci dicono sempre che siamo degli illusi e che non otterremo mai ciò che desideriamo. Noi non li abbiamo ascoltati, abbiamo mantenuto lo sguardo e l’atteggiamento sempre positivo e proseguito con impegno, onestà e trasparenza, disposti anche, se necessario, a lavorare di più per arrivare alla meta”.

“Eravamo un po’ preoccupati della riuscita della serata: temevamo poca partecipazione e strumentalizzazioni politiche essendo in periodo pre elettorale, invece ringraziamo di cuore tutti i numerosi partecipanti anche non residenti nel quartiere come pure i rappresentanti di quasi tutte le liste elettorali che hanno ascoltato con interesse senza fare alcuna polemica”.

“Anche il sindaco Canepa è stato onesto e sincero nel raccontare gli anni passati lavorando insieme, ascoltandoci reciprocamente e affrontando i contrasti con spirito costruttivo; i tecnici sono stati easaurienti nello spiegare tutto l’iter complesso del progetto e le leggi che lo regolano”.

“Infine, complimenti anche all’ex presidente dell’associazione Michele Manera che ha posto domande precise che hanno consentito ulteriori chiarimenti e auguri di buon lavoro alla guida dell’associazione alla neo presidente Alessandra Armato, che ha sostituito Caterina Damonte, presidente negli ultimi tre anni, dimissionaria da quando ha deciso di impegnarsi politicamente”.

“Gran finale rappresentato dalle delizie culinarie preparate dalle intrepide signore del rione Fenarina e bevande offerte da amici, tutto consumato in una piacevolissima atmosfera di ‘comraderie’, risate e battute. Grazie mille a tutti”, hanno concluso dall’associazione “U Massatoiu”.