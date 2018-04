Ricorso al Tar di Teknoservice, la replica del Comune di Albenga: “Continuare con loro era impossibile”

Albenga. Teknoservice fa ricorso contro l’affidamento in house a Sat di Vado Ligure, enunciando i motivi della scelta. Ma non si fa attendere la replica del Comune di Albenga tramite l’assessore all’Ambiente Mariangelo Vio: “Purtroppo per la città noi abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione un servizio inadeguato per Albenga. Su questo sono concordi tutti i cittadini e gli stessi esponenti dell’attuale minoranza. Continuare con la Teknoservice non era più accettabile”.

“La differenza con l’attuale gestione della Sat si sta incominciando a vedere; ovviamente con l’attivazione di tutti i servizi che la Sat deve mettere in campo avremo finalmente un servizio adeguato ad una città importante come Albenga. Abbiamo ricevuto la notifica del ricorso ieri e naturalmente conferiremo incarico ad un legale affinchè assista il Comune che ha fatto una scelta virtuosa sulla base delle indicazioni e delle procedure indicate dagli uffici che hanno svolto efficacemente il loro ruolo”.

“Non possiamo assolutamente permettere che si interrompa un servizio essenziale che sta iniziando a dare importanti segnali di miglioramento”, ha concluso Vio.