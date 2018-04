Riconversione energetica per il Molo 8.44, ecco due nuove colonnine di ricarica elettrica per le auto

Vado Ligure. Due nuove colonnine per la ricarica di auto elettriche all’ingresso del parco commerciale Molo 8.44 a Vado Ligure, permettendo a quanti desiderano fare shopping di poter ricarica il proprio veicolo. L’iniziativa è stata presentata questa mattina al Molo 8.44, grazie alla collaborazione con la Duferco, azienda leader del settore.

Una presentazione all’insegna dell’attenzione all’ambiente dal punto di vista veicolare: “Una iniziativa pregevole, verso un futuro a trazione elettrica: anche il Comune di Vado Ligure sta prendendo su questa strada. L’importante è avere una rete di ricarica continua e più distribuita possibile: pensiamo di ampliare le colonnine sul territorio vadese, almeno un paio” afferma il vice sindaco di Vado Ligure Fabio Falco.

Domenico Cerveno, il comandante della polizia municipale le di Vado Ligure, presente alla presentazione, afferma: “Non abbiamo ancora veicoli totalmente elettrici per gli interventi sul territorio, tuttavia nei prossimi due mesi ci doteremo di un nuovo mezzo, un Suzuki ibrida, con una unità termica affiancata ad un motore elettrico”.

Dario Sosio, consulente del Molo 8.44, sottoline come il parco commerciale si conferma all’avanguardia sul fronte dell’innovazione tecnologica e ambientale: “Abbiamo avuto questa opportunità e l’abbiamo colta: stiamo portando avanti un progetto green per tutto il Molo 8.44, con una trasformazione del parco commerciale all’insegna dell’efficientamento energetico”.

“Dopo l’arrivo delle luci a led per tutto il parco commerciale, stiamo lavorando alla dimissione progressiva delle caldaie a gas, sostituite da un impianto fotovoltaico che permetterà di avere l’energia elettrica necessaria per il pieno funzionamento di tutto il complesso” conclude Sosio.

E Giovanni Mascherin, amministratore delegato della società “Le Terrazze di Vado” che gestisce il Molo 8.44 aggiunge: “E’ giusto ringraziare la Duferco per aver inserito il nostro parco commerciale tra le località di installazione di nuove colonnine. Una iniziativa importante per il nostro progetto di massima attenzione all’ambiente. Un servizio che consentirà a quanti vogliano fare spesa o shopping di ricaricare il proprio mezzo elettrico in tutta comodità”.

Al termine della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa una carovana di auto elettriche provenienti da Genova e si è fermata a ricaricare al Molo, proseguendo poi per Dolceacqua per partecipare al tour elettrico della Costa Azzurra.