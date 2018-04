Resta coinvolta in un incidente stradale e muore qualche ora dopo il ricovero in ospedale: disposta l’autopsia

Cengio. La Procura di Savona ha disposto l’autopsia per vedere chiaro sulla morte di una novantenne che è avvenuta qualche ora dopo il ricovero al pronto soccorso di Savona in seguito ad un incidente stradale apparentmente non grave.

La vicenda risale a lunedì pomeriggio quanto la vittima, Anna Goso, 90 anni, è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Rocchetta di Cengio mentre viaggiava sul sedile del passeggero di una Fiat Panda guidata dalla figlia. La conducente ha perso il controllo della vettura, che viaggiava a velocità moderata, ed ha colpito un muretto di cemento finendo poi contro il guardrail. L’impatto non era stato troppo violento tanto che le condizioni delle due donne non sembravano troppo gravi. Erano state soccorse dai vigili del fuoco e dai militi della Croce Rossa di Cengio che le avevano accompagnate al San Paolo di Savona.

In ospedale, qualche ora dopo il ricovero, le condizioni della novantenne si erano purtroppo aggravate ed era morta. Per vedere chiaro su quanto successo e valutare se possano esserci delle responsabilità, la Procura di Savona ha disposto l’autopsia che sarà eseguita oggi. Delle indagini sul caso si stanno occupando i carabinieri.