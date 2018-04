Raccolta fondi in memoria di Fausto Vignola, già raccolti 5 mila euro a favore del Gaslini

Albenga. Ha toccato quota 5 mila euro la sottoscrizione in ricordo di Fausto Vignola, il pilota che a fine marzo ha tragicamente perso la vita mentre si stava allenando sui sentieri di Balestrino con la moto da cross.

La sottoscrizione è stata aperta per volere della moglie Sara ed in accordo con famigliari ed amici. Tutto il denaro raccolto sarà destinato all’acquisto di attrezzature sanitarie per il dipartimento di ematologia e oncologia pediatrica-assistenza domiciliare (riferimento dottor Luca Manfredini) dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

La famiglia Vignola ha affidato il compito della raccolta ai Fieui di Caruggi di Albenga: “Grazie alla generosità di associazioni e privati abbiamo superato i 5 mila euro”.

La sottoscrizione però continua e pertanto le offerte potranno essere versate sul conto corrente intestato a Compagnia della fionda presso la Banca d’Alba di via Mazzini ad Albenga, Iban IBAN IT69 E085 3049 2500 0037 0103 531, con la causale “In memoria di Fausto”.