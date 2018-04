Quattro su otto: arbitri savonesi protagonisti della giornata di Eccellenza

Savona. Il campionato regionale di Eccellenza parla savonese: l’undicesima giornata di ritorno vede infatti ben quattro gare su otto dirette da arbitri della sezione di Savona.

Simone Dinapoli dirigerà il match della capolista Fezzanese, che in casa riceverà la Molassana Boero, dodicesima e impegnata nella lotta per evitare i playout; gara complessa con protagoniste Serra Riccò e Moconesi Fontanabuana, invece, per Dario Ghiso, che dovrà dirigere una gara tra due team posti nella parte bassa della classifica, accompagnato anche da Riccardo Di Tullio, assistente della sezione di Savona. .

Sammargheritese e Rivarolese saranno invece dirette da Marco Vitale: sfida di alto profilo, vedrà la sesta della classifica ospitare la seconda, due team separati da sei punti ma appartenenti a un gruppo di team in lotta per i posti che valgono la promozione.

Mattia Mirri, infine, dirigerà la sfida tra Ventimiglia e Rapallo Ruentes, al momento poste nella zona centrale della classifica e che sperano ancora di cambiare le sorti del loro campionato.

Gli arbitri savonesi crescono e ricevono riconoscimenti a livello regionale, nell’attesa di essere proiettati fuori dai confini della Liguria: tra i giovani che solcano i nostri campi oggi potrebbe esserci il talento in crescita che, un giorno, affronterà gli incontri più impegnativi dei massimi campionati nazionali. Le quattro designazioni sono anche il riconoscimento del lavoro pluriennale della sezione di Savona, affidata da sei stagioni alla direzione del presidente Fabio Muratore.