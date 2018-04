“In Punta di Suono” è la rassegna di Musica e Parole che ha come scenario la magia delle Grotte di Borgio Verezzi. Gli eventi, patrocinati dal Comune di Borgio Verezzi e organizzati dalla Cooperativa Sociale Arcadia, che gestisce il sito, si pongono come obiettivo la valorizzazione culturale e la promozione delle grotte, che già in passato hanno ospitato eventi musicali e teatrali. Il calendario degli appuntamenti la visto una prima data sold out a marzo con il poliedrico Vittorio De Scalzi.

L’appuntamento del 20 aprile, anche questo già sold out, sarà con il Gnu Quartet, famoso ed eclettico quartetto. Verrà presentato il progetto “Untitled”, il nuovo album del GnuQuartet, uscito a gennaio per Nadir Music/Egea. E’ un lavoro che condensa dieci anni di vibranti esperienze musicali in un materiale originale e potente.

Dalla PFM ai Negramaro, da Niccolò Fabi agli Afterhours passando per Francesco De Gregori, Rachel Flowers, Cecilia Chailly e Shunga Jung, le collaborazioni del GnuQuartet hanno arricchito la tavolozza sonora del gruppo rompendo confini stereotipati. Il disco e il concerto propongono un punto di vista puro, primigenio e libero da suggestioni diverse dalla musica in sè, già attraverso la scelta dei titoli: i brani si chiamano infatti semplicemente “Idee” ed hanno un numero che li contraddistingue tradendone la cronologia compositiva ma non offrendo volutamente altri stimoli, sono semi musicali per cortometraggi dell’immaginario, occasioni di viaggi interiori.

La spensieratezza di un tema aperto e solare si incontra con l’energia di uno stacco tipicamente rock, il delicato equilibrio delle parti del minimalismo si sfascia contro il muro dell’improvvisazione, un’elettronica discreta supporta le percussioni costruite con la beatbox del flauto e vari utilizzi non convenzionali degli archi, deserti delicati di suono risorgono in una cadenza virtuosa. Rock, minimalismo, sonorità orchestrali e sperimentali, cadenze virtuose e improvvisazione sono alcuni degli ingredienti di un materiale sonoro solido che mantiene, nella varietà stilistica, un forte ingrediente trasversale di personalità e singolarità.

“Untitled” è un ritorno alla musica, alle sorprese che il coloratissimo mondo sonoro del nostro tempo può riservare, un piacere da condividere, una domanda che richiede a ciascuno degli ascoltatori il gesto creativo di dare un nome alle proprie emozioni e condividerlo. Ospite della serata sarà Massimo Schiavon nella sua veste di cantautore, che con il Gnu Quartet ha concluso da poco la registrazione di un brano, parte del prossimo disco in lavorazione. Il disco sarà un viaggio con protagonista il percorso intrapreso da Schiavon tra Genova e Milano, un cd ricco di contaminazioni e collaborazioni importanti.

Il prossimo appuntamento con la rassegna sarà il 18 maggio con il chitarrista Armando Corsi, “la chitarra che sorride”. Cinquant’anni di musica che iniziano nelle vecchie osterie di Genova, passano attraverso l’America Latina con le grandi compagnie da crociera e giungono a collaborazioni straordinarie (Paco De Lucia, Eric Marienthal, Anna Oxa, Ivano Fossati, per citarne alcune). Targa Tenco 2015 “I Suoni della Canzone”.