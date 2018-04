Celle Ligure/Varazze. Mentre sulla A10 il traffico veicolare è in via di smaltimento dopo la chiusura del tratto tra Savona e Spotorno per il pullman a fuoco in galleria e la riapertura ad una corsia di marcia con lo scambio di carreggiata, nel pomeriggio la viabilità sulla via Aurelia è andata completamente in tilt. Molti, infatti, a seguito della lunga coda in autostrada tra Albisola e Savona (che raggiunto i 5 km), si sono riversati sulla strada statale per raggiungere la città della Torretta.

A complicare la situazione viaria il semaforo con senso unico alternato sulla via Aurelia posizionato a seguito dei lavori di ristrutturazione dell’ex fabbrica Olmo a Celle Ligure: la situazione ha portato ad un blocco completo della circolazione viaria e pesanti disagi per gli automobilisti.

Foto 2 di 2



I lavori di riqualificazione dell’ex Olmo a Celle Ligure da tempo stanno creando disagi per la viabilità proprio per la presenza del semaforo e la viabilità a senso unico alternato. Oggi, la situazione di blocco viario sta creando una situazione di estremo caos.

Lunghissimi i tempi di percorrenza e, considerando anche l’inizio del ponte del 25 aprile, non si esclude che le criticità possano durare ancora parecchie ore.