Pulcini 2008: un brillante Savona si aggiudica il Torneo Città di Carcare

Savona. Tante emozioni e grandi soddisfazioni hanno regalato i Pulcini 2008 del Savona che ieri, domenica 22 aprile, hanno giocato e vinto in modo esemplare.

Al Torneo Città di Carcare, cui hanno partecipato ben sedici squadre, i ragazzi del Savona hanno cominciato in sordina, per poi mettersi in mostra in una splendida semifinale contro la Cheraschese vincendo 1-0 e concludere con una meravigliosa finale contro un agguerrito Vado, vinta 2-0. I biancoblù si sono così meritatamente aggiudicati il torneo valbormidese.

Nella foto la squadra al completo composta da Barisone Paolo, Burchi Alberto, Carai Carlo, Castiglia Filippo, De Cerchi Ezra, Di Lucia Emanuele, Ghillino Thomas, Gibertini Matteo, Invernizzi Aurelio, Meshi Eron, Rolletti Vincent, Rustichelli Andrea, condotti dai mister Sole Lanteri, Alessio Cavo e Gabriele Capra.