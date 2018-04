Promozione dei vini di Albenga, l’amministrazione replica a Ciangherotti: “Stiamo lavorando”

Albenga. “Ciangherotti stia sereno, pensi al suo di partito Forza Italia, che mentre lui è ossessionato dal Pd, non pare godere di miglior salute. I suoi suggerimenti sulla programmazione del turismo sono inutili copincolla dei nostri programmi che, a differenza dei suoi trascorsi amministrativi deludenti, noi stiamo realizzando, non con le chiacchiere, ma con i fatti”. Non si fa attendere la replica dell’amministrazione comunale all’ultimo attacco del consigliere di minoranza di Albenga sulla questione della promozione turistica della città, ed in particolare della tradizione vinicola.

La Giunta Cangiano ci tiene a ribadire che quello sulla valorizzazione dell’enogastronomia non è affatto un percorso improvvisato, ma programmato: “Era ben presente nel programma elettorale. Quindi questo è un lavoro che parte da lontano e non una rincorsa come quella che sta facendo ora il centro destra”.

“Mirco Mastroianni e l’enologa Caterina Vio erano presenti alla riunione tecnica organizzata da tempo in comune insieme all’assessore al turismo Alberto Passino, in quanto delegati dal presidente dell’associazione Vite in Riviera, assente per altro impegno. Parliamo di fatti, il 21 e 22 aprile sarà proprio l’associazione Vite in Riviera ad organizzare in collaborazione con il Comune all’interno di Fior d’ Albenga, dalle 17 alle 19.30 uno stand di degustazione di vini doc e igt del territorio ingauno così come è nota la sua presenza come associazione e reti di impresa presenti dal 15 al 18 aprile a Vinitaly” aggiungono dalla Giunta Cangiano.

“Va segnalato che anche la segnaletica stradale è già stata realizzata di concerto e seguendo le disposizioni tecniche da parte dell’associazione nazionale città del vino. Il 20 maggio ci sarà inoltre in occasione di Sant Isidoro la Festa degli agricoltori che da anni non veniva realizzata nella città di Albenga e Calice di stelle nel mese di agosto, oltre ad un’altra iniziative nei primi di settembre che sarà realizzata non solo con realtà locali” concludono dall’amministrazione comunale di Albenga.