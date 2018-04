Alassio. Nello scorso fine settimana in via Torino, ad Alassio, è avvenuta l’inaugurazione della panchina dedicata alla memoria di Amelia Earhart, la prima aviatrice a compiere una trasvolata atlantica in solitaria.

L’iniziativa è stata promossa nell’ambito del progetto “Donne Coraggiose”, frutto della collaborazione tra Comune di Alassio – Assessorati alle Pari Opportunità e al Commercio, Zonta Club of Alassio Albenga, Istituto d’istruzione superiore F. M. Giancardi e Istituto Salesiano Madonna degli Angeli di Alassio, realizzata dall’artista Anna Maineri in collaborazione con Luca Moretti.

All’evento era presente il sindaco di Alassio Enzo Canepa, oltre alle rappresentanti del progetto Donne Coraggiose. Nei prossimi mesi saranno inaugurate altre tredici panchine che saranno dedicate ad altre grandi donne.