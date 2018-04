Profumo di Ponente nelle nazionali giovanili della LND

Nell’ambito del Progetto Giovani LND avviato quest’anno per la prima volta dalla LND, con l’obiettivo dichiarato di proseguire nella valorizzazione dei talenti dei campionati dilettantistici, Francesco Statuto (allenatore Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16) in collaborazione con i referenti tecnici regionali delle regioni Veneto, Piemonte e Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna, per il giorno giovedì 12 aprile a Segrate (MI), presso il centro sportivo “Don Giussani” in via Trento (angolo Via Donizetti), per il raduno territoriale dell’Area Nord, ha convocato diversi calciatori del ponente ligure tra cui:

Luca Carletti (classe 2002, Unione Sanremo), Ernald Sina (classe 2002, Unione Sanremo), Alessandro Cianci (classe 2002, Unione Sanremo), Luis Mukaj (classe 2002, Savona Fbc).

Il programma del Raduno prevede per le ore 14.30 una gara amichevole a ranghi contrapposti

Alla fine della partitina (ore 17 circa) scioglimento della comitiva e rientro dei giocatori nelle proprie sedi.

Mercoledì 11 aprile intanto presso il Francesca Gianni, di Roma si svolgerà il Raduno Territoriale dell’Area Centro.