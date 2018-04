Ponte del 25 aprile, Coldiretti: “Nord-Ovest pronto ad accogliere i turisti”

Liguria. Per questo ponte lungo del 25 aprile, complice il bel tempo che si è fatto largo in questi giorni, si prevede che un italiano su tre (33%) lascerà la città per godersi alcuni giorni di pace immerso nella natura, per una vacanza che può partire dalle montagne della Valle d’Aosta, passare per i territori piemontesi tra colline, città e laghi e arrivare al mare e al paesaggio della Liguria.

E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione del 25 aprile che evidenzia, dopo un lungo periodo di incertezza climatica, la voglia di evasione degli italiani. Saranno sette milioni gli italiani in viaggio che raggiungeranno la meta prescelta per allontanare lo stress del lavoro e della vita quotidiana. La meta preferita è il mare, scelto dal 33%, ma anche il turismo verde, tra campagne, parchi e oasi naturali (32%), che batte le città d’arte (20%), la montagna e i laghi.

“Nel Nord Ovest i viaggiatori avranno a disposizione un ventaglio di offerte adatte a tutti i gusti – fanno notare da Coldiretti – gite in riviera o immerse nel verde, eventi culturali accompagnati dalle prime feste di paese, con le quali tradizionalmente si saluta l’arrivo della bella stagione, e ancora sport, trekking per tutti. Per i pranzi in famiglia o tra amici anche in Liguria vanno per la maggiore gli agriturismi luoghi d’accoglienza reale, dove attraverso piatti meravigliosi è possibile assaporare le ricette che combinano la tradizione all’innovazione, oltre che far vivere la natura a 360°”.

“L’area del nord-ovest offre ai turisti, anche stranieri, un ampio raggio di scelte – affermano il delegato confederale Bruno Rivarossa e il Presidente di Coldiretti Liguria Gerolamo Calleri – La Liguria con i suoi settantadue agriturismi Campagna Amica sparsi da levante a ponente, è pronta ad ospitare i consumatori che vogliono sentirsi ‘a casa’ grazie all’ospitalità e convivialità delle strutture, e, allo stesso tempo, vogliono scoprire le tradizioni del territorio, percepibili in ogni angolo dei complessi e nei gusti dei piatti serviti. Le nostre sono strutture d’eccellenza che rispettano appieno i concetti di qualità e distintività del marchio Campagna Amica. Quest’anno a completamento dell’offerta ci sono, anche i nuovi dodici Agrichef che, nelle loro strutture, cercheranno di portare la tradizione in ricette moderne, con piatti realizzati sempre con i prodotti della propria azienda agricola, freschi di stagione”.