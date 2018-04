Ponte del 1° maggio, in Riviera arrivano i turisti: code e rallentamenti in A10

Savona. Ennesima giornata di traffico intenso sulla rete autostradale ligure. Da questa mattina si registrano infatti code a tratti e rallentamenti sulla A10 in direzione Vntimiglia tra Arenzano e Spotorno.

In particolare (come comunicato da società Autostrade e gruppo Sias, gestore di Autofiori) i disagi alla circolazione si segnalano a tratti tra Arenzano e Savona, mentre tra la barriera di Zinola e il casello di Spotorno ci sono 4 chilomentri di coda dovuti al traffico intenso.

Oltre ai consueti arrivi per il fine settimana, in queste ore molti turisti stanno raggiungendo la Riviera in vista del ponte del 1° maggio. Tra l’altro a mettere ancora più a dura prova la rete autostradale c’è anche il fatto che, a causa di un treno deragliato ieri vicino a Cuneo, la linea ferroviaria Savona-Torino è momentaneamente sospesa.

Fortuntamente però i disagi tra Savona e Spotorno sono stati parzialmente attenuati dalla riapertura della galleria Fornaci rimasta danneggiata dall’incendio di un pullman di studenti avvenuto la scorsa settimana (i tecnici hanno effettuato un primo intervento di ripristino in tempi record).