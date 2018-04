Cairo Montenotte. Il Plodio del presidente Dante Olivieri si aggiudica (2-0, dopo i tempi supplementari) lo spareggio con il Millesimo e per la prima volta nella sua storia, sale in Prima Categoria.

Le reti dello storico successo portano la firma di Gennarelli (al 5° del primo tempo supplementare e quella di Resio, al 10° del secondo tempo supplementare).

Le formazioni scese in campo:

Plodio: Lussi, Briano, Sanna, Beltramo, Porcu, Gallesio, Hublina, Bayi, Gennarelli Guastamacchia, Spinardi.

A disposizione: Capizzi, Cordini, Gueye, Ciappellano, Resio, Ferraro, Bergia

Allenatore: Brignone

Millesimo: Rabellino, Bove, De Madre, Protelli, Franco, Sismondi, Roveta, Arena, Peirone, Ciravegna, F.Negro

A disposizione: Brioschi, Ferri, Beruzzo, L.Negro, Fracchia, Goso, Raimondo

Allenatore: Amendola

“E’ la vittoria del gruppo ed il risultato di un percorso di crescita, che in tre anni ci ha portato a salire di categoria – afferma mister Massimiliano Brignone – la vittoria del campionato è assolutamente meritata e non è arrivata per caso”.

Quando avete capito che potevate farcela?

“Dopo il pareggio con il Murialdo, quando tutto sembrava remare contro il nostro sogno, sono scattate in noi la voglia e la forza di scrivere la storia… e ci siamo riusciti davvero”.

Che tipo di partita è stata oggi?

“Gara maschia e poco spettacolare, la posta in palio era troppo alta, siamo stati bravi ad interpretarla, gestirla ed a capitalizzare le occasioni avute, con Gennarelli e Resio”

Il Millesimo si lecca le ferite, consapevole di aver disputato una grande annata e di poter comunque cercare di salire di categoria, passando attraverso la dura legge dei play off.

Chapeau ad entrambi i team, l’auspicio è che possano di nuovo affrontarsi anche il prossimo campionato… starebbe a significare che il Millesimo ce l’ha fatta negli spareggi…