Pietra Ligure, un parco intitolato all’ex sindaco Giacomo Accame

Pietra Ligure. Si terrà sabato 28 aprile alle 11 la cerimonia di intitolazione del parco adiacente a viale della Repubblica all’ex sindaco di Pietra Ligure Giacomo Accame, scomparso lo scorso settembre all’età di 88 anni. Nel dettaglio, l’area porterà il nome di “Giacomo Accame ‘U Càcura’ storico e sindaco di Pietra Ligure”.

“Nonostante si fosse trasferito a Sarzana con la moglie Bruna da alcuni anni – spiegano dal municipio di Pietra Ligure – l’amore di Accame per la nostra città è rimasto inalterato fino agli ultimi giorni. Discendente da una antichissima famiglia pietrese, la città ha perso un pezzo importante di storia. ‘Mino U Càcura’. come era affettuosamente soprannominato, ha lasciato un segno indelebile a Pietra Ligure di cui è stato uno dei protagonisti non solo della scena politica (consigliere comunale dal 1988 al 1993 e poi vice sindaco dal 1993 al 1997 è stato sindaco dal 1997 al 2001 e dal 2001 al giugno 2003), ma anche e soprattutto di quella storica e culturale: tutte le persone che lo conoscevano lo ricordano come un ‘uomo di grande cultura, uno studioso eccellente che amava smisuratamente Pietra Ligure, di cui era un profondo conoscitore’”.

Autore di numerose pubblicazioni sulla storia locale, il 20 dicembre 2009 gli era stato inoltre consegnato il premio di “Pietrese dell’anno” con la seguente motivazione: “Promotore e fondatore dell’associazione Centro Storico Pietrese, profondo conoscitore e sostenitore del dialetto pietrese, rievocatore dell’antica cerimonia del Confuoco, costante e strenuo difensore della memoria, della cultura e della tradizione del nostro passato, scrittore di innumerevoli opere che hanno contribuito a ricordare la storia, la tradizione, il folklore di Pietra Ligure”. Nel 2015 in occasione del 70^ anniversario della Liberazione gli è stata anche conferita in una cerimonia pubblica la “Medaglia della Liberazione”.

Per tutti questi motivi l’amministrazione del sindaco Dario Valeriani ha stabilito di intitolare all’illustre concittadino il parco accanto a viale della Repubblica.