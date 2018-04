Pietra Ligure, il reparto di ostetricia del Santa Corona si apre alla città

Pietra Ligure. Il reparto di ostetricia del Santa Corona di Pietra Ligure si apre alla città. Sabato 5 maggio dalle 10 alle 12 presso la sala consiliare del municipio è in programma un incontro dedicato alle donne e alla famiglia. Sarà l’occasione per parlare e confrontarsi con le ostetriche, un momento per confrontare esperienze differenti di cultura, offerta e esigenze reali della nuova famiglia.

Interverranno il sindaco di Pietra Ligure Dario Valeriani; il presidente del distretto finalese e assessore del Comune di Finale Ligure Clara Brichetto; il direttore del gruppo ostetriche del Santa Corona Gisella Airaudi; la psicologa del gruppo “Donne in gravidanza e mamme” F. Tesoro. Modera la coordinatrice delle ostetriche del Santa Corona Maria Rina Tabò.

E’ previsto anche un momento di intrattenimento con letture a cura dell’ostetrica Silvia Santi e del coordinatore infermieristico di neonatologia A. Corti. Durante l’incontro si terrà il corso gratuito sulle “manovre di prevenzione e disostruzione delle vie aeree del lattante” a cura dell’ostrica Laura Santi, istruttore qualificato Simeup.