A Pietra Ligure il primo film del giovane regista Manuel Zicarelli

Pietra Ligure. Domani, lunedì 30 aprile, presso il cinema G. Moretti di Pietra Ligure, alle ore 19.00 verrà proiettato in anteprima assoluta, con il patrocinio del Comune di Pietra Ligure, il film “Ho bisogno di te” scritto e diretto da Manuel Zicarelli diplomato al Teatro Stabile di Genova come tutti gli interpreti: Lorenzo Terenzi, Matteo Sintucci, Sarah Pesca e Melania Genna.

Il film, inoltre, è in concorso, come unico italiano, al Riviera International Film Festival che si terrà a Genova Sestri Levante dal 2 al 6 maggio e avrà come presidenti di giuria il Premio Nobel Nigel Tapper e il noto attore statunitense Matthew Modine.

Trama:

Trasferitosi da poco in un nuovo condominio, il trentenne Pier si lamenta con la giovane inquilina del piano di sopra per alcuni disguidi. Da questo incontro nasce un’attrazione che coinvolgerà anche le vite degli amici più vicini tra piccoli equivoci e fragili equilibri.

Il lungometraggio è stato girato tra Loano e Finale Ligure con il sostegno di Maicol Campisi, Davide Gandini e delle attività della zona come Eich, Gt Car, Al Castello, Atra Virago, Perla Marina, Shabu e Casanova Acque Minerali. Molte altre sono le attività che hanno sostenuto il progetto in fase di post produzione.

Manuel Zicarelli è un attore e regista trentenne, cresciuto tra Pietra Ligure e Borgio Verezzi. Si è diplomato presso la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova. Si divide tra il teatro, la tv e il cinema. Tra i suoi lavori più importanti ricordiamo le interpretazioni nel film “La città ideale” diretto da Luigi Lo Cascio in concorso al Festival di Venezia e nelle serie televisive: “L’isola di Pietro” (Canale 5, 2017), La Classe degli Asini (Rai 1, 2016) e “Il Capitano Maria” (prossimamente su Rai 1).