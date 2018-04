Pietra: Amandola, Rembado e Negro garantiscono il “massimo sostegno al sindaco Valeriani”

Pietra Ligure. “Massimo sostegno al sindaco fino alla fine del mandato”. La garanzia arriva dai rappresentanti della maggioranza pietrese Francesco Amandola, Daniele Rembado e Giacomo Negro, che così spazzano via le “insistenti le voci secondo cui alcuni membri della maggioranza consiliare sarebbero pronti a fare mancare la fiducia al primo cittadino Dario Valeriani”.

“Siamo ovviamente consapevoli che, con l’avvicinarsi delle elezioni comunali del 2019, in alcuni sia forte la voglia di creare un clima di confusione e di polemica ma vogliamo ribadire che simili comportamenti sono lontanissimi dal nostro modo di agire, fondato su impegno, correttezza e buon senso – dicono Amandola, Rembado e Negro – Calcoli elettorali e interessi partitici oggi a noi non interessano. Prima delle legittime aspirazioni politiche di ciascuno riteniamo debba necessariamente venire il bene di Pietra e dei pietresi: è questo il presupposto su cui abbiamo impostato la nostra attività amministrativa ed è questa la visione che abbiamo della politica e della gestione della cosa pubblica. La strumentalizzazione politica a noi non appartiene e guardiamo con distacco al teatrino che viene messo in atto da chi evidentemente guarda più alle proprie ambizioni ed al proprio interesse personale piuttosto che a quello della città”.

“In molte occasioni le discussioni in maggioranza sono state particolarmente dure e in questi quattro difficili anni non sono certo mancati momenti di divergenza di opinione su alcune scelte che hanno interessato la vita amministrativa della città. Fino ad oggi riteniamo di aver tenuto un comportamento serio e responsabile e, con altrettanta serietà e responsabilità, continueremo, anche nel rispetto del mandato che gli elettori ci hanno dato, a sostenere il sindaco fino alla primavera 2019, dopodiché ciascuno di noi in piena autonomia farà le proprie scelte nell’esclusivo interesse di Pietra”.