Piaggio Aerospace al Global Aerospace Summit di Abu Dhabi

Villanova d’Albenga. È l’amministratore delegato Renato Vaghi a rappresentare Piaggio Aerospace al Global Aerospace Summit, il forum internazionale di aeronautica, aviazione civile, difesa e spazio che si tiene ad Abu Dhabi tra il 30 aprile e il 2 maggio 2018.

L’evento, di cui l’azionista di Piaggio Mubadala Investment Company è principale sponsor e promotore, vede oltre mille leader provenienti da tutto il mondo confrontarsi sulle sfide e sulle strategie future dell’industria aeronautica globale.

Vaghi è stato chiamato a intervenire come relatore, nella sezione dedicata alla difesa, in un panel che ha per tema l’efficacia e la sostenibilità economica delle piattaforme di difesa.

“La partecipazione a questo Summit assume per Piaggio Aerospace una forte valenza strategica – commenta Vaghi – contribuendo al consolidamento del proprio ruolo di protagonista dell’industria globale di difesa e sicurezza. Tale industria richiede un sempre maggiore apporto di innovazione tecnologica e adeguate competenze tecniche, elementi che Piaggio Aerospace è tra le poche aziende al mondo a possedere e che le consentono di progettare, sviluppare e costruire innovativi sistemi a pilotaggio remoto”.