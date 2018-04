Celle Ligure. Nel fine settimana scorso, sabato 7 e domenica 8 aprile, Pattini d’Argento, la sezione pattinaggio della Polisportiva Celle Ligure, ha organizzato la prima tappa del campionato regionale Fisr di pattinaggio artistico.

Al palazzetto dello sport di Celle si sono esibite oltre 150 atlete, in rappresentanza di 22 società.

Ottimi i risultati della squadra di casa che con tre atlete in pista si è classificata al settimo posto del ranking regionale, grazie alle performances di Agnese Secci medaglia d’oro nella prova del libero della categoria Divisione Nazionale D, di Beatrice Valle medaglia d’oro nella prova del libero e medaglia d’argento nella prova degli obbligatori nella categoria Divisione Nazionale B e di Sofia Patrone con due quarti posti nei due esercizi della categoria Allievi B, con un po di rammarico visto che il podio le è sfuggito per 10 centesimi di punto in entrambe le prove.

Notevole il riscontro del pubblico e positiva l’organizzazione della società di casa, premiata dalla presenza, domenica pomeriggio, di tutte le giovani pattinatrici che affollano il parquet della Natta durante la settimana, le quali hanno tifato, incitato e abbracciato le loro tre beniamine.

Prossimi appuntamenti saranno i campionati regionali Uisp; poi testa ai campionati italiani dove le atlete cellasche sapranno sicuramente ben figurare.