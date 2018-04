Alassio. Una manifestazione all’insegna dell’unione tra i comuni di Alassio e Laigueglia, che da sempre investono nel ciclismo per promuovere il proprio territorio. Una manifestazione all’insegna del divertimento e dello spettacolo, con panorami a dir poco suggestivi e un finale impegnativo. Una manifestazione all’insegna del caldo, con circa 30 gradi che si sono sfiorati durante le fasi cruciali della corsa.

La Granfondo Internazionale Alassio-Laigueglia, dopo i due rinvii per maltempo della Granfondo Internazionale Laigueglia, si è finalmente svolta sotto il sole della Liguria: oltre duemila sono stati i corridori che non sono voluti mancare all’appuntamento organizzato dal Gs Alpi. Alle 9 del mattino di domenica 22 aprile la lunghissima attesa è finalmente terminata e i tanti amatori iscritti hanno potuto pedalare in una delle zone più belle d’Italia, sul percorso di 105 chilometri. Subito dopo la partenza da Laigueglia, i corridori sono arrivati fino ad Alassio e in seguito hanno affrontato il tradizionale percorso della Granfondo di Alassio.

Foto 3 di 5









La competizione è stata molto tirata fino alle fasi finali della corsa, tant’è vero che il gruppo si è assottigliato fin da prima di metà gara, con venti corridori che si sono avvantaggiati rispetto agli altri. La salita finale è stata particolarmente impegnativa e la gara si è risolta solo nel finale. Negli ultimi metri lo spunto decisivo è arrivato da Paolo Castelnovo (Team Mp Filtri), che si è aggiudicato il successo superando di pochi metri Igor Zanetti (Miche Legend MgKVis Lgl), staccato di soli tre secondi, e Dario Giovine (Team Isolmant), giunto a 10 secondi dal vincitore.

Molto importante è stata la partecipazione femminile: il successo tra le ragazze è stato conquistato da Manuela Sonzogni (Team Isolmant), che ha chiuso con un tempo di poco superiore alle tre ore. Sul podio salgono Annalisa Prato (Team De Rosa Santini) e Valentina Carretta (Team All4Cycling).

La corsa è stata portata a termine da 1.928 atleti. Clicca qui per consultare le classifiche complete

Molto importante è stata la presenza di ospiti prestigiosi alla partenza della gara, come i professionisti Oliviero Troia della UAE Team Emirates e Leonardo Bonifazio della AVC Aix En Provence; presenti anche Norma Gimondi e Fausto Pinarello. In fase di premiazione ha rappresentato il Comune di Alassio l’assessore Simone Rossi.

“Siamo molto felici di come si sia svolta questa giornata – afferma Vittorio Mevio, presidente del comitato organizzatore -. Avere questa grande partecipazione nonostante i due rinvii è un dato molto importante per noi e ci ripaga del grande lavoro svolto. Il grazie è rivolto a tutti i corridori che hanno partecipato e alle tantissime persone che hanno reso possibile questa bella giornata di festa”.

Foto HLM Photo / Dardo Gaudin.