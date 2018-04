Pallapugno: tre su tre, Don Dagnino al comando

Andora. Vini Capetta Don Dagnino leader della Serie B. Grasso e compagni superano nello sferisterio di casa la Morando Neivese.

C’è vento ad Andora e il capitano locale lo sfrutta al meglio, mettendo in difficoltà gli avversari. Non altrettanto gli ospiti, con gli andoresi sempre attenti al ricaccio: 3-0 il parziale iniziale, i neivesi tornano sotto, 3-2, ma la Vini Capetta Don Dagnino riprende in mano la partita e va al riposo sul 7-3. Gli ospiti si aggiudicano il primo gioco della ripresa, prima dell’11-4 finale.

Il tabellino:

Vini Capetta Don Dagnino – Morando Neivese 11-4

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt: Diego Ghigliazza.

Morando Neivese: Marco Fenoglio, Loris Riella, Andrea Giraudo, Matteo Marenco. Dt: Ercole Fontanone.

Arbitro: Andrea Ferracin.

Il programma della 3ª giornata:

Srt Progetti Ceva-Salumificio Benese 11-4

Virtus Langhe-Speb 6-11

domenica 15 aprile ore 15 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-ArGi Arredamenti Taggese

domenica 15 aprile ore 15 a Caraglio: Credito Cooperativo Caraglio-Acqua San Bernardo San Biagio

domenica 15 aprile ore 15 ad Alba: Alfieri Albese-Bogliano Surrauto Monticellese

La classifica: Vini Capetta Don Dagnino 3, Alfieri Albese, Bcc Pianfei Pro Paschese 2, ArGi Arredamenti Taggese, Salumificio Benese, Credito Cooperativo Caraglio, Morando Neivese, Bogliano Surrauto Monticellese, Acqua San Bernardo San Biagio, Speb, Srt Progetti Ceva 1, Virtus Langhe 0.

Le partite del 4° turno:

sabato 21 aprile ore 15 a Neive: Morando Neivese-Bcc Pianfei Pro Paschese

sabato 21 aprile ore 15 a Taggia: ArGi Arredamenti Taggese-Virtus Langhe

sabato 21 aprile ore 15 a San Biagio Mondovì: Acqua San Bernardo San Biagio-Vini Capetta Don Dagnino

sabato 21 aprile ore 15 a Bene Vagienna: Salumificio Benese-Credito Cooperativo Caraglio

sabato 21 aprile ore 15,30 a San Rocco Bernezzo: Speb-Alfieri Albese

domenica 22 aprile ore 15 a Monticello: Bogliano Surrauto Monticellese-Srt Progetti Ceva