Pallapugno, Serie C2: sconfitte Spes e Don Dagnino

Rialto. Seconda giornata in Serie C2. Nel girone A mancano ancora tre match: nei due incontri giocati, bis di Albese Young e Castagnolese che vincono in trasferta e mantengono l’imbattibilità. Nel B giornata conclusa con tre squadre al comando a punteggio pieno.

Colpo del Valle Bormida che supera il Peveragno, il Monastero Dronero passa ad Imperia, mentre al Ricca ci vogliono ventuno giochi per battere la Don Dagnino. Negli altri incontri punto in scioltezza con la Neivese, successo il trasferta per la Caragliese con il Castino.

I risultati della 2ª giornata del girone A:

Spes-Albese Young 5-11

Ceva-Castagnolese 3-11

Martedì 1 maggio ore 15 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Pro Mombaldone

Martedì 1 maggio ore 16 a Taggia: Taggese-Castellettese

Mercoledì 2 maggio ore 21 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Gottasecca

Classifica: Castagnolese, Albese Young 2, Pro Mombaldone, Augusto Manzo, Gottasecca 1, Castellettese, Pro Paschese, Taggese, Spes, Ceva 0.

Il programma della 3ª giornata:

sabato 5 maggio ore 15 a Castagnole delle Lanze: Castagnolese-Spes

sabato 5 maggio ore 15 ad Alba: Albese Young-Gottasecca

domenica 6 maggio ore 15 a Scaletta Uzzone: Castellettese-Ceva

domenica 6 maggio ore 15 a Mombaldone: Pro Mombaldone-Taggese

martedì 8 maggio ore 21 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Pro Paschese

I risultati della 2ª giornata del girone B:

Valle Bormida-Peveragno 11-6

Castino-Caragliese 3-11

San Leonardo-Monastero Dronero 4-11

Albese-Neivese 11-0

Ricca-Don Dagnino 11-10

Classifica: Monastero Dronero, Valle Bormida, Ricca 2, Don Dagnino, Peveragno, Albese, Caragliese 1, San Leonardo, Neivese, Castino 0.

Il programma della 3ª giornata:

venerdì 4 maggio ore 21 a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Ricca

sabato 5 maggio ore 15 a Neive: Neivese-San Leonardo

sabato 5 maggio ore 15 a Caraglio: Caragliese-Peveragno

domenica 6 maggio ore 15,30 ad Alba: Albese-Valle Bormida

domenica 6 maggio ore 16 ad Andora: Don Dagnino-Castino