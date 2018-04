Andora. Seconda giornata in Serie B con due incontri giocati oggi, sabato pomeriggio.

Secondo successo per la Vini Capetta Don Dagnino che nello sferisterio di Andora supera il Credito Cooperativo Caraglio.

Grasso e compagni trovano un break importante in avvio, 5-2, per andare alla pausa sul 7-3. Nella ripresa un solo gioco per i caragliesi che nel finale restano in tre per l’uscita di capitan Panero per un affaticamento alla coscia.

Il tabellino:

Vini Capetta Don Dagnino – Credito Cooperativo Caraglio 11-4

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt: Diego Ghigliazza.

Credito Cooperativo Caraglio: Enrico Panero, Luca Bruno, Andrea Fea, Roberto Tomatis. Dt: Roberto Romanisio.

Arbitro: Daniele Santini.

Il programma della 2ª giornata:

Morando Neivese – ArGi Arredamenti Taggese 11-8

domenica 8 aprile ore 15 a San Biagio Mondovì: Acqua San Bernardo San Biagio – Srt Progetti Ceva

domenica 8 aprile ore 15 a Bene Vagienna: Salumificio Benese – Alfieri Montalbera Albese

domenica 8 aprile ore 15 a Monticello: Bogliano Surrauto Monticellese – Virtus Langhe

domenica 8 aprile ore 15,30 a San Rocco Bernezzo: Speb – Bcc Pianfei Pro Paschese

La classifica: Vini Capetta Don Dagnino 2, ArGi Arredamenti Taggese, Salumificio Benese, Alfieri Albese, Credito Cooperativo Caraglio, Bcc Pianfei Pro Paschese, Morando Neivese 1, Bogliano Surrauto Monticellese, Acqua San Bernardo San Biagio, Virtus Langhe, Speb, Srt Progetti Ceva 0.

Gli incontri del 3° turno:

sabato 14 aprile ore 15 a Ceva: Srt Progetti Ceva – Salumificio Benese

sabato 14 aprile ore 15 a Dogliani: Virtus Langhe – Speb

sabato 14 aprile ore 15 ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino – Morando Neivese

domenica 15 aprile ore 15 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese – ArGi Arredamenti Taggese

domenica 15 aprile ore 15 a Caraglio: Credito Cooperativo Caraglio – Acqua San Bernardo San Biagio

domenica 15 aprile ore 15 ad Alba: Alfieri Albese – Bogliano Surrauto Monticellese