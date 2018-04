Pallapugno leggera, le finali: terzo posto per il Murialdo

Murialdo. Domenica 8 aprile a Chiusi Scalo, in Toscana, si è svolto l’ultimo atto delle finali del campionato italiano di pallapugno leggera.

Gli scudetti vanno in Piemonte: al maschile titolo per l’Ottiglio (Ettore Boccignone, Lorenzo Gagliardi, Davide Tibaldero, Dimitri Demichelis, Stefano Finotto, Francesco Nebbia, Giulio Moranino) che in finale si è imposto sull’Olimpia Ozzano Monferrato. Terzo posto per il Murialdo, quarto il Pontinvrea.

Per il Murialdo (nella foto) hanno giocato Michele Franco, Damiano Franco, Fabio Ruffino, Leonardo Icardo, Nikita Salvetto. Per il Pontinvrea: Andrea Campanella, Christian Perrone, Gabriele Rabellino, Claudio Vio.

Olimpia Ozzano Monferrato che si è rifatta nel torneo rosa con entrambe le squadre in finale. Successo della formazione 1 con Sara Scapolan, Chiara Varvello, Chiara Morellato, Marta Feliciani e Olimpia Luparia. Quarta classificata La Fortezza Savona.

La Fortezza Savona ha schierato Stefania Zunino, Martina Maspes, Sara Barale, Alice Sciutto, Valentina Vigo.

Di seguito tutti i risultati.

Maschile

Girone 1

Ottiglio-Murialdo 2-0 (5-0, 5-3)

Murialdo-Eburum Eboli 2-0 (5-1, 5-2)

Eburum Eboli-Ottiglio 0-2 (3-5, 1-5)

Girone 2

Pontinvrea-Comitato Contrade Chiusi 2-0 (5-0, 5-2)

Comitato Contrade Chiusi-Pira Siniscola 0-2 (3-5, 2-5)

Pira Siniscola-Pontinvrea 1-2 (3-5, 5-4, 3-5)

Girone 3

Olimpia Ozzano Monferrato-Energya Fitness Club Maser 2-0 (5-0, 5-1)

Energya Fitness Club Maser-Compagnia Pallone Grosso Misericordia Monte San Savino 1-2 (5-1, 0-5, 2-5)

Compagnia Pallone Grosso Misericordia Monte San Savino-Olimpia Ozzano Monferrato 0-2 (3-5, 0-5)

Qualificazione alle semifinali

Pontinvrea-Pira Siniscola 2-0 (5-3, 5-2)

Murialdo-Compagnia Pallone Grosso Misericordia Monte San Savino 2-0 (5-3, 5-2)

Semifinali

Olimpia Ozzano Monferrato-Murialdo 2-0 (5-3, 5-0)

Ottiglio-Pontinvrea 2-0 (5-1, 5-0)

Finale 3° posto

Murialdo-Pontinvrea 2-1 (4-5, 5-4, 5-3)

Finale

Olimpia Ozzano Monferrato-Ottiglio 0-2 (3-5, 3-5)

Ottiglio campione d’Italia 2018

Femminile

Girone 1

Olimpia 2 Ozzano Monferrato-La Fortezza Savona 2-0 (5-1, 5-1)

La Fortezza Savona-Energya Fitness Club Maser 2-1 (5-4, 4-5, 5-4)

Energya Fitness Club di Maser-Olimpia 2 Ozzano Monferrato 0-2 (2-5, 2-5)

Girone 2

San Leonardo Imperia-Comitato Contrade Chiusi 2-0 (5-4, 5-1)

Comitato Contrade Chiusi-San Leonardo Imperia 2-1 (3-5, 5-3, 5-4)

Girone 3

Olimpia 1-Pira Siniscola 2-0 (5-0, 5-1)

Pira Siniscola-Compagnia Pallone Grosso Misericordia Monte San Savino 0-2 (4-5, 0-5)

Compagnia Pallone Grosso Misericordia Monte San Savino-Olimpia 1 Ozzano Monferrato 0-2 (1-5, 0-5)

Quarti di finale

Olimpia 2 Ozzano Monferrato-Energya Fitness Club Maser 2-0 (5-3, 5-4)

Olimpia 1 Ozzano Monferrato-Pira Siniscola 2-0 (5-1, 5-0)

San Leonardo Imperia-Comitato Contrade Chiusi 2-0 (5-4, 5-4)

Compagnia Pallone Grosso Misericordia Monte San Savino-La Fortezza Savona 0-2 (0-5, 0-5)

Semifinali

Olimpia 2 Ozzano Monferrato-La Fortezza Savona 2-0 (5-2, 5-3)

Olimpia 1 Ozzano Monferrato-San Leonardo Imperia 2-0 (5-1, 5-0)

Finale 3° posto

La Fortezza Savona-San Leonardo Imperia 0-2 (3-5, 0-5)

Finale

Olimpia 2 Ozzano Monferrato-Olimpia 1 Ozzano Monferrato 0-2 (3-5, 1-5)

Olimpia 1 Ozzano Monferrato campione d’Italia 2018