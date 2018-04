Vado Ligure. Vittoria a sorpresa, soprattutto nell’entità del punteggio finale), per la Pallacanestro Vado, che sconfigge la capolista del girone A playoff Cus Genova, si aggiudica matematicamente il secondo posto e si qualifica per la semifinale contro Spezia.

Primo quarto piuttosto fiacco, che vede le due squadre andare a canestro con difficoltà. Nel secondo parziale, preso atto che il Cus non ha le consuete percentuali al tiro, Vado si fa coraggio e con un parziale di 9 a 0 si porta al comando; nonostante la reazione ospite, i vadesi vanno al riposo sul più 7.

di 20 Galleria fotografica Serie C Silver: Pallacanestro Vado vs Cus Genova









Alla ripresa del gioco la squadra locale allunga fino al più 14, ma i genovesi, anche se la partita è ininfluente per la loro posizione in classifica, non ci stanno a perdere e accorciano fino al meno 6 con una tripla di Bedini sulla sirena.

All’inizio dell’ultima frazione il divario scende a 4 punti, poi l’attacco ospite si inceppa ed i vadesi aumentano il vantaggio fino a 20 punti nonostante le iniziative di Zavaglio che è l’ultimo del Cus ad arrendersi.

Da segnalare per Vado le buone prestazioni di Jancic, Lo Piccolo e Pelegi e l’esordio stagionale di Cito dopo il lungo infortunio.

Nel prossimo turno Vado ospiterà il Tigullio nell’ultima giornata, ormai ininfluente, del girone A playoff. Palla a due domenica 15 aprile alle ore 18,15.

Il tabellino della partita valevole per la 5ª giornata della seconda fase:

Azimut Pallacanestro Vado – Cus Genova Basket 78-58

(Parziali: 10-13; 34-27; 51-45)

Azimut Pallacanestro Vado: Jancic 10, Lo Piccolo 15, Pelegi 13, Brignolo 5, Cerisola 10, Fazio 2, Cito 4, Pintus 7, Anaekwe 8, Tsetserukou 4. All. Costa, ass. R. Dagliano e S. Dagliano.

Cus Genova Basket: Bianco, N. Vallefuoco 2, Dufour 11, Cassanello 1, Mangione 11, Bedini 11, Ferraro 6, S. Vallefuoco, Pampuro, Franconi, Zavaglio 16. All. Pansolin, ass. Taverna.

Arbitri: De Angeli (Genova) e Zappa (Loano).

La classifica del girone A: Cus Genova 18, Pallacanestro Vado 14; Tigullio Sport Team 10; Basket Pegli 2.